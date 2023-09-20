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В России готовят запрет на использование глушилок для дронов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец сентября, намерена запретить использование средств радиоэлектронного подавления (РЭП) дронов большинству структур. Это следует из проекта решения комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

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Круг тех, кто имеет право пользоваться блокираторами дронов, ГКРЧ предлагает ограничить силовыми ведомствами и специализированными охранными структурами.

При использовании радиоблокираторов они должны будут руководствоваться четкими правилами. Структурам, которые собираются включать противодроновые глушилки, придется, в зависимости от их мощности, согласовывать применение РЭП с Минобороны, Роскомнадзором, и, в определенных случаях, с Росавиацией, говорится в материалах ГКРЧ.

Средства РЭП нельзя будет использовать непрерывно. С Росавиацией надо будет согласовывать блокираторы, расположенные ближе 45 км к контрольным точкам аэродромов, посадочным площадкам, перечисленных в документах госкомиссии.

Рассмотреть этот вопрос ГКРЧ решила, получив письма от предприятий промышленности, энергетики и транспорта. Они запрашивали информацию о возможности применения для защиты от дронов на потенциально опасных и критически важных объектах специальных технических средств радиоэлектронного подавления, объясняется в материалах комиссии.

Но стихийное применение РЭП может с высокой вероятностью привести к созданию вредных для других радиоэлектронных средств помех. В частности, средствам радионавигации, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, что снижает безопасность полетов государственной, гражданской и экспериментальной авиации, перечислено в проекте решения ГКРЧ.

Ограничения, которые хочет ввести ГКРЧ вполне оправданы — они означают, что системы подавления дронов стихийным образом не смогут использовать руководители управляющих компаний в сфере ЖКХ, председатели садоводческих товариществ, начальники отдельных железнодорожных станций и прочие, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Это позволит исключить помехи для сотовой связи, аэронавигации и других структур, использующих беспроводную связь, полагает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Подавление в норме: в РФ готовят запрет на использование глушилок для дронов

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