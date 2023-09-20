В России готовят запрет на использование глушилок для дронов

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец сентября, намерена запретить использование средств радиоэлектронного подавления (РЭП) дронов большинству структур. Это следует из проекта решения комиссии, с которыми ознакомились «Известия».

Круг тех, кто имеет право пользоваться блокираторами дронов, ГКРЧ предлагает ограничить силовыми ведомствами и специализированными охранными структурами.

При использовании радиоблокираторов они должны будут руководствоваться четкими правилами. Структурам, которые собираются включать противодроновые глушилки, придется, в зависимости от их мощности, согласовывать применение РЭП с Минобороны, Роскомнадзором, и, в определенных случаях, с Росавиацией, говорится в материалах ГКРЧ.

Средства РЭП нельзя будет использовать непрерывно. С Росавиацией надо будет согласовывать блокираторы, расположенные ближе 45 км к контрольным точкам аэродромов, посадочным площадкам, перечисленных в документах госкомиссии.

Рассмотреть этот вопрос ГКРЧ решила, получив письма от предприятий промышленности, энергетики и транспорта. Они запрашивали информацию о возможности применения для защиты от дронов на потенциально опасных и критически важных объектах специальных технических средств радиоэлектронного подавления, объясняется в материалах комиссии.

Но стихийное применение РЭП может с высокой вероятностью привести к созданию вредных для других радиоэлектронных средств помех. В частности, средствам радионавигации, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, что снижает безопасность полетов государственной, гражданской и экспериментальной авиации, перечислено в проекте решения ГКРЧ.

Ограничения, которые хочет ввести ГКРЧ вполне оправданы — они означают, что системы подавления дронов стихийным образом не смогут использовать руководители управляющих компаний в сфере ЖКХ, председатели садоводческих товариществ, начальники отдельных железнодорожных станций и прочие, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Это позволит исключить помехи для сотовой связи, аэронавигации и других структур, использующих беспроводную связь, полагает эксперт.

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