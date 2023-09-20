Массовые облигации

Обязательства американского государства перед внешними и внутренними кредиторами обновили исторический рекорд. Правительство США накопило долг в размере более $33 трлн.

Чтобы понять масштаб этих цифр, стоит сказать, что ВВП таких немаленьких стран, как Россия или Бразилия, составляет 2 трлн в долларовом эквиваленте. А у Индии, Германии или Японии — порядка 4 трлн. Экономика самих Штатов в прошлом году была на уровне $25 трлн. Таким образом, задолженность по облигациям страны превысила ее ВВП.

Чтобы полностью расплатиться с кредиторами, США в ближайшие 10–15 лет нужно дополнительно к своему привычному объему производства отрабатывать целый годовой валовый продукт еще одной крупной страны.

Примечательно, что это происходит, несмотря на усилия конгресса по снижению расходов бюджета (в основном за счет сокращения социальных гарантий), а также на фоне роста кредитных ставок в США. В последний раз республиканцы и демократы горячо спорили относительно повышения потолка госдолга весной 2023-го, в итоге решив его увеличить.

Все это значит, что проблема с задолженностью страны перед кредиторами с высокой вероятностью никуда не денется не просто в ближайшие годы, но и даже десятилетия. Она будет влиять на все остальные страны прямо или косвенно.

Об этом говорят и в самом Конгрессе. По оценкам Бюджетного комитета в парламенте, размер обязательств Штатов вырастет еще в два раза к середине этого столетия и составит почти два ВВП страны.

Для людей, живущих за пределами Америки, это значит, что стоимость займов в долларах будет дорожать, а сама резервная валюта — дешеветь относительно прочих базовых денежных единиц, а также золота. Отчасти это уже происходит сейчас.

Можно предположить, что торговый баланс США будет постепенно смещаться в сторону экспорта, а не импорта, как это наблюдалось в последние годы. Америка из страны-потребителя может стать новой «мировой фабрикой».

Для стран, которые обеспечивают это новое производство (необязательно напрямую, можно и по цепочке через другие страны), это означает рост спроса на сырье и промежуточную продукцию, то есть рост сырьевых цен в долларах.

Дешевый доллар (относительно других валют и сырья) — это единственный реально работающий инструмент для США, чтобы начать выбираться из долговой ямы. И нет сомнений, что в Вашингтоне об этом часто думают.

Мы вскоре можем увидеть новый виток мировых торговых войн типа той, что происходили незадолго до начала пандемии, когда США, Китай, Япония и ЕС наперегонки пытались девальвировать свои валюты.

В наибольшем выигрыше окажутся те государства, которые сумеют заработать на всех этих рынках, имея при этом ценные для них ресурсы: энергоносители, металлы и другие минералы. Очевидно, что Россия — один из кандидатов.

Сейчас всё это выглядит не особо реалистично, учитывая геополитику. Но экономика свое возьмет. Торговля в наше время идет гораздо более сложным маршрутом, чем просто из России напрямую в США или обратно.

По иронии судьбы проблемы с бюджетом в США могут помочь закрыть дыры в бюджете России и других стран, пострадавших в последние годы. Могут быть и другие приятные бонусы, например возврат рубля к более крепкому курсу.

Это не значит, что российская валюта внезапно станет в один ряд с мировыми резервными единицами и будет безудержно дорожать, но ореол слабости, который снова появился у нее, скорее всего, исчезнет.

Исторически рубль крепче большинства валют БРИКС, и события в США подталкивают к тому, чтобы он укреплялся. Хранить сбережения в рублях в ближайшие годы может оказаться не менее выгодно, чем в долларах или юанях. Особенно с учетом нынешних высоких ставок по сберегательным продуктам.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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