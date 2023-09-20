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Назван самый популярный у россиян автомобиль

Исследование: Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris — самые популярные авто в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Эти летом самыми популярными у россиян моделями авто стали Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, говорится в исследовании экспертов «СберАвто» и компании «СберСтрахование», с которым ознакомились «Известия» 20 сентября. Специалисты проанализировали собственные данные о сделках по покупке и страхованию автомобилей в июне–августе 2023 года.

Как отметили аналитики, на три эти модели пришлась десятая часть всех покупок.

Уточняется, что медианная стоимость купленного онлайн авто составила 1,1 млн рублей, цена новой машины — 1,8 млн рублей, авто с пробегом — 1,2 млн рублей.

«Минувший сезон ознаменовался всплеском интереса к покупке авто онлайн — на три летних месяца пришлось 47% от всех сделок за 2023 год через «СберАвто». Потребительская активность приходится в основном на вторичный рынок, доля сделок на котором составляет 90%. Клиенты предпочитают знакомые, понятные отечественные и азиатские модели, заслужившие признание на рынке и адаптированные к российским условиям», — сказал генеральный директор «СберАвто» Илья Федорченко.

По информации «СберСтрахования», полисы каско чаще всего оформляли владельцы Kia (13%), Hyundai (9%), Toyota (8%), BMW (7%) и Volkswagen (6%). В июне–августе 2022-го на пятом месте была японская марка Mitsubishi.

При этом старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский обратил внимание на то, что в стране растет спрос на страхование машин китайского производства.

«За год количество оформленных на них полисов каско увеличилось в 2,5 раза, что составляет 13% от общего количества застрахованных автомобилей против 5% прошлым летом. Полисы каско сегодня в целом становятся особенно актуальными на фоне вызовов, с которыми столкнулся рынок: дефицит автозапчастей, рост сроков их поставок и удорожание. В этих условиях отремонтировать автомобиль через страховую компанию, которая имеет налаженные связи со станциями технического обслуживания будет гораздо проще, чем самостоятельно», — подчеркнул Вестеровский.

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Ранее, 5 сентября, эксперты «Автостата» рассказали, что по итогам августа на российском рынке было продано 109,7 тыс. новых автомобилей, что на 15% больше, чем в июле 2023 года, и в 2,6 раза больше показателя августа прошлого года.

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