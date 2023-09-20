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Кардиолог рассказал о синдроме разбитого сердца

Кардиолог Бойков: из-за несчастной любви человек может испытать боль, как при инфаркте
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Фото: Getty Images
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На фоне неразделенной или несчастной любви человек может испытать не только душевную, но и физическую боль в сердце, как при инфаркте. Данное заболевание так и называется — «синдром разбитого сердца». Более подробно о нем «Известиям» 20 сентября рассказал врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника» Глеб Бойков.

Он отметил, что синдром разбитого сердца, или синдром Такоцубо (с японского — «ловушка осьминога») — редкое заболевание, которому в подавляющем большинстве подвержены женщины ввиду большей эмоциональности. Оно связано с резким эмоциональным всплеском, причем как негативным, так и позитивным.

«Под воздействием ярких эмоций в кровь выбрасывается большой объем гормонов, который приводит к изменению формы стенок камеры сердца и практически полностью блокирует его функцию, имитируя на ЭКГ признаки инфаркта. В результате сердце становится похоже на ловушку для осьминогов в виде кувшина, которые использовали в Японии. Данное состояние сопровождается болью в сердце, как при инфаркте», — рассказал Бойков.

При этом, по его словам, в некоторых случаях заболевание может само собой полностью регрессировать, а функция сердца целиком восстановиться. Однако при появлении подобных симптомов всё же следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Лечение данного заболевания должно проводиться в больничных условиях и требует проведения мероприятий по уменьшению действия гормонов для возвращения сердца к прежней форме», — подытожил Бойков.

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