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Косметолог рассказала, какие части тела стареют быстрее

Косметолог Барабанова: шея и зона декольте быстрее подвергаются старению
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Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
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Шея, зона декольте, кисти рук, локти и колени — это те части тела, которые обычно первыми подвергаются старению. Это объясняется меньшим количеством подкожной жировой клетчатки в этих областях. О том, как замедлить этот процесс, «Известиям» 20 сентября рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Ирина Барабанова.

«Шея считается одной из первых областей, которая подвержена процессу старения. Во-первых, кожа на шее тонкая и более подвержена влиянию внешних факторов, таких как солнечное излучение, загрязнение и воздействие свободных радикалов. Во-вторых, шея находится в постоянном движении и подвержена нагрузкам, из-за чего со временем мышцы могут потерять тонус и упругость, а кожа обвиснуть и потерять свою эластичность. Поэтому, начиная с 35–40 лет, следует уделять особое внимание уходу за этой областью», — рассказала Барабанова.

По словам специалиста, как и в случае с кожей лица, уход за шеей и зоной декольте включает три основных этапа: очищение, увлажнение и питание. Кроме того, рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей, использовать солнцезащитное средство. Не лишним будет включить в рацион больше пищи, богатой витаминами, а также уделять время занятиям спортом и отказаться от вредных привычек.

«Кожа рук, подобно коже лица и шеи, является одним из ярких индикаторов возрастных изменений. Помимо внутренних причин, это связано с тем, что руки часто подвергаются контакту с водой и моющими средствами. Результат этого может стать сухость, аллергическая реакция и шелушение кожи», — добавила врач.

Для того чтобы предотвратить преждевременное старение кожи кистей рук, помимо правильного питания, важен регулярный уход и увлажнение при помощи специальных средств, отметила Барабанова.

«Кожа на коленях и локтях со временем теряет свою упругость, она обвисает и образуются складки. В этих областях возрастные изменения и гравитационный птоз наиболее заметны. Одними из главных факторов, способствующих негативным изменениям, также является лишний вес. С целью профилактики таких изменений рекомендуется вести активный образ жизни и заниматься спортом — умеренно и регулярно. Также важно следить за питанием и не допускать резких перепадов веса», — подчеркнула она.

По словам косметолога, эффективным способом омоложений кожи в перечисленных участках тела являются аппаратные процедуры, такие как лазерная шлифовка кожи, радиоволновой игольчатый RF-лифтинг, микросфокусированный ультразвук в сочетании с инъекционными методиками. Также приветствуются поверхностные пилинги и домашний уход. При этом важно, чтобы процедуры проводились в комплексе, дополняя друг друга.

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4 августа бьюти-эксперт Юлия Никитина назвала компоненты, помогающие сохранить молодость кожи. По ее словам, с этой задачей помогают справиться ретинол, пептиды и витамин С. Ретинол проникает в глубокие слои кожи, обновляя их. Пептиды работают с каждой клеткой кожи, а витамин С устраняет пигментацию и неровный тон лица.

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