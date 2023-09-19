В Кремле заявили о работе по обеспечению безопасности людей в Карабахе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 сентября завил о напряженной работе российских миротворцев по обеспечению безопасности людей в Нагорном Карабахе на фоне возобновления боевых действий.

По его словам, Москва обеспокоена эскалацией напряженности в регионе. Между тем Кремль находится в контакте как с армянской, так и с азербайджанской сторонами.

«Наши военные находятся в непосредственном контакте со сторонами. Это и является их главной ролью. Все контакты главным образом идут по линии военных. Пока мы не располагаем какой-либо информацией о том, что что-то произошло угрожающее жизни наших миротворцев. Конечно, для нас это является еще одним важным приоритетом», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле ведется работа по переносу ситуации в регионе в политико-дипломатическое русло.

«По мере того как будет достигнута окончательная договоренность, мы будем вас незамедлительно информировать. В том числе о возможных контактах на высшем уровне», — добавил он.

Ранее в этот день минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

Тем временем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Карабаха. На фоне этого минобороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Позднее этим днем сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание совета безопасности республики для обсуждения ситуации в Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.