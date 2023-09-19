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Хакеры обнаружили утечку 38 ТБ внутренних данных Microsoft

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
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Порядка 38 ТБ данных учетных записей работников американской корпорации Microsoft оказались в открытом доступе из-за ошибки в ссылке, опубликованной для разработчиков программного обеспечения GitHub. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил журнал Techrepublic со ссылкой на компанию Wiz, предоставляющую услуги в области компьютерной безопасности.

Общая ссылка с данными, основанная на токенах системы статистического анализа Azure, была обнаружена 22 июня. Разработчики обратились в Центр реагирования безопасности Microsoft, который, в свою очередь, к 24 июня аннулировал токен и заменил его, загрузив на интернет-платформе GitHub.

Отмечается, что утечка возникла в процессе исследования корпорацией искусственного интеллекта. В результате ошибки пользователи смогли получить доступ к резервным копиям учетных записей сотрудников компании, в частности пароли и секретные ключи для доступа к внутренним сервисам, а также свыше 30 тыс. сообщений в мессенджере Microsoft Teams.

Как отметили IT-специалисты, используемые токены не имеют срока действия, поэтому их обычно не рекомендуется использовать для обмена важными данными извне. В блоге Microsoft по безопасности от 7 сентября отмечалось, что злоумышленники могут воссоздать их, чтобы сохранить действительные учетные данные.

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Реагируя на эту ситуацию, Wiz порекомендовала организациям предостеречь сотрудников от чрезмерного раскрытия данных и призвала их руководителей обеспечить надлежащие меры безопасности.

Кроме того, Wiz подтвердила, что никакие данные клиентов не были раскрыты и никакие другие внутренние службы не оказались под угрозой.

В начале июня сообщалось о масштабных сбоях в функционировании программного продукта Microsoft 365 сразу в нескольких странах. Больше всего жалоб зафиксировали в США, кроме того, обращения поступили от пользователей из Канады, Германии, Италии, Индии, Великобритании и Франции.

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