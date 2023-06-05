Пользователи в ряде стран сообщили о сбоях в работе Microsoft

Масштабные сбои в функционировании программного продукта Microsoft 365 наблюдаются в нескольких странах. Об этом 5 июня свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать примерно в 17:00 мск. Согласно данным, 85% сообщивших о неполадках пользователей заявили о трудностях в работе программы Outlook, 10% испытали проблемы при работе сайта, а еще 5% пожаловались на трудности с соединением с сервером.

Кроме того, некоторое количество жалоб поступило и на работу Microsoft Store.

Больше всего жалоб фиксируется в США, уточняет портал. Данные о неполадках также поступают из Канады, Германии, Италии, Индии, Великобритании и Франции.

Microsoft была основана в 1975 году и специализируется на разработке программного обеспечения. В частности, компания является разработчиком операционной системы Windows.

Ранее, 22 мая, пользователи Instagram (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщили о крупном сбое в работе социальной сети. О неполадках сообщали не только пользователи из России, но и по всему миру.