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Политолог рассказал, сможет ли Иран стать посредником в переговорах РФ и Украины

Политолог Денисов: Украина не допустит Иран к посредничеству на переговорах с РФ
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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Инициативу Ирана о посредничестве в урегулировании конфликта на Украине можно только приветствовать, однако Запад и сам Киев будут блокировать возможность этой страны сыграть конструктивную роль в этом вопросе. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 19 сентября высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Накануне президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил, что республика выступает против конфликта на Украине и предлагает посодействовать урегулированию ситуации через посредничество.

«Такое можно только приветствовать. Ждем теперь от иранских коллег более четкого изложения своей позиции. Возможно, в виде мирного плана, который мог бы предложить Иран для переговоров между Украиной и Россией, и урегулирования ситуации в целом», — отметил Денисов.

Однако он обратил внимание, что существует целый ряд ограничений на возможную роль Ирана как посредника в урегулировании конфликта. В частности, это позиция стран коллективного Запада и, в первую очередь, США.

«Они достаточно часто воспринимают Иран как некое «олицетворение зла». Как одно из государств, с которым невозможно вести переговоры. Хотя на протяжении последних 20 лет было огромное количество примеров, как США вели переговоры с этой страной. Но вместе с тем этот блок, по-видимому, будет сохраняться. И, как следствие, эту позицию будут разделять ряд государств НАТО и Европейского союза, которые следуют в фарватере политики США», — подчеркнул политолог.

Для Украины, по его мнению, медиатор в виде Ирана тоже будет неприемлем, ведь руководство страны исходит из убеждения, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники.

«Хотя мы неоднократно слышали от официальных лиц Ирана, что этого не происходит, среди руководителей Украины есть жесткое убеждение в этом. Как следствие, они также будут блокировать возможность Ирана играть конструктивную роль в урегулировании кризиса», — подытожил Денисов.

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31 июля представитель МИД Исламской Республики Насер Канани Чафиа заявлял, что поддерживает любые инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине, которые назвал единственным решением этого вопроса.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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