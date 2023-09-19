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Скончался создатель легендарной «копейки» ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк

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Фото: Правительство Самарской области
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В Москве скончался конструктор, один из создателей автомобился ВАЗ-2101, легендарной «копейки», Дмитрий Авдесняк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 19 сентября.

Инженер ушел из жизни в возрасте 85 лет, не дожив до своего 86-го дня рождения один день.

Свою карьеру конструктора Авдесняк начинал технологом на ГАЗе, а после запуска АвтоВАЗа перешел туда. Как отмечается, «именно он был одним из тех, кто занимался превращением итальянского Fiat-124 в советский автомобиль», названный в народе «копейкой».

Позднее «копейка» была выпущена в СССР тиражом почти в 5 млн штук.

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