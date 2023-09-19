Эксперт рассказал об ожиданиях от недели высокого уровня ГА ООН

Мероприятия, запланированные в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, важны, однако решения, которые на них принимаются, не имеют положительных последствий из-за отсутствия реальных механизмов их осуществления, считает вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. Он рассказал «Известиям» 19 сентября о своих ожиданиях от этой недели.

«Начинается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН и будут рассматриваться общие вопросы. <…> Проблема заключается в том, что такие саммиты, с одной стороны, очень важны для того, чтобы как-то согласовать позиции. Но, с другой стороны, их решения не имеют каких-либо положительных последствий из-за отсутствия реальных механизмов их осуществления», — сказал он.

По его словам, на мероприятиях участники могут обсудить проблемы, например констатировать, что не выполняются какие-то глобальные такие проекты. Однако практических результатов таких диалогов эксперт не увидел.

«Основанием является то, что государства сейчас очень разделенные. Генеральный секретарь, выступая сегодня, как раз сказал, что он не помнит, чтобы в деятельности ООН государства так расходились в своих позициях. При таких положениях ждать чего-то положительного не получится. Скорее всего, эти саммиты будут опять оглашениями позиций различных отдельных крупных государств или группы государств и больше ничего», — заключил Абашидзе.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября. Общие прения продлятся вплоть до 23-го, но официально последним днем станет 26 сентября. Темой сессии станет «Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: ускорение действий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению сформулированных в ней целей в области устойчивого развития ради мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех».