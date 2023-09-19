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Омские таможенники передали ВС РФ более тысячи изъятых беспилотников

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Фото: УФСБ по Омской области
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Омские таможенники передали для нужд специальной военной операции более тысячи изъятых беспилотных летательных аппаратов, о чем во вторник, 19 сентября, сообщила пресс-служба УФСБ по Омской области.

«УФСБ России по Омской области во взаимодействии с сотрудниками Омской таможни предотвращено незаконное перемещение через государственную границу РФ дронов-квадрокоптеров. <…> Изъятые беспилотники переданы Министерству обороны Российской Федерации для нужд специальной военной операции», — рассказала ТАСС официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

Так, 1105 дронов-квадрокоптеров задержали в мае 2023 года, когда проверяли следующий транзитом через территорию России грузовик. Было установлено, что БПЛА, которых не было в документах, могли использовать против российских военнослужащих.

По решению омского суда было принято конфисковать единицы техники в пользу государства.

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Днем ранее, 18 сентября, НПО «Андроидная техника» передала дроны-камикадзе военным группы «Царские волки» для испытаний на поле боя. На данный момент, как отмечает директор предприятия Евгений Дудоров, новый дрон-камикадзе успешно подтвердил свои технические характеристики (он легкий и компактный), а испытания в целом проходят успешно.

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