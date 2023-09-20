21 сентября — День победы русских полков в Куликовской битве: история и значение сражения

Каждый год 21 сентября отмечается один из дней воинской славы РФ — День победы русских полков над монголо-татарским войском в Куликовской битве, которая стала важным этапом на пути к объединению Руси и победе над Золотой Ордой. В 2023 году праздник выпадает на четверг. О ходе легендарного сражения и его значении читайте в материале «Известий».

День победы русских полков в Куликовской битве в 2023 году — история

В 1363 году на престол Московского княжества взошел Дмитрий Иванович. Под его руководством Москва начала укрепление своих политических позиций, вокруг нее постепенно объединялись земли Северо-Восточной Руси. Однако страна всё еще находилась под властью татаро-монгольских захватчиков.

Примерно в это же время набирал силу и влияние темник (командир отряда из 10 тыс. человек, тьмы) Мамай. Он возглавил часть Золотой Орды, расположенную на территории Крыма и Предкавказья.

В 1374 году князь Дмитрий отказался платить дань захватчикам. За это четыре года спустя Мамай отправил на Москву войско во главе с мурзой Бегичем. Однако наступление было остановлено русскими полками, а отряды противника уничтожены.

Чтобы ослабить русские княжества и пресечь их стремление к независимости, Мамай решил совершить еще один поход на Москву, но на этот раз лично возглавить войско. Для этого он заключил союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом. Они должны были объединиться с силами ордынского полководца, однако ни литовские, ни рязанские полки так и не поучаствовали в сражении.

Татаро-монгольские войска начали движение летом 1380 года. Узнав об этом, Дмитрий собрал в Коломне силы Московского княжества и его союзников, чтобы выдвинуться навстречу противнику. В сентябре русские полки достигли Дона и успешно переправились на другой берег, что позволило им определить место сражения.

Князь Дмитрий выбрал Куликово поле, с трех сторон окруженное реками Доном и Непрядвой, что позволяло не беспокоиться о внезапном нападении противника. Там, где крупные реки не давали защиты, помогали леса, овраги, кустарники, а также крутые берега ручьев и более мелких рек. Всё это сильно ограничивало возможности татаро-монгольской конницы и сужало пространство для опасных маневров.

Сражение началось с поединка двух воинов. Со стороны русских в бой вступил монах Пересвет, а со стороны Орды — богатырь Челубей. Они сошлись в конной схватке и так сильно ударили друг друга копьями, что оба погибли. После этого началось основное сражение, в ходе которого Мамаю удалось прорвать оборону левого крыла русского войска.

Битва могла бы закончиться для Московского княжества и его союзников плачевно, но в решающий момент к сражению присоединился засадный полк. Этот удар был настолько неожиданным, что позволил расстроить построение противника и оттеснить его. Московский князь воспользовался возникшим преимуществом и повел своих людей в атаку. В итоге ордынские войска были полностью разбиты и обращены в бегство.

За победу над Мамаем князь Дмитрий получил прозвище Донской. В 1850 году на высшей точке Куликова поля была установлена памятная колонна в его честь. Рядом с ней был построен храм-памятник преподобного Сергия Радонежского, от которого князь и его союзники получили благословение на битву.

День победы русских полков в Куликовской битве в 2023 году — значение

Несмотря на то что битва на Куликовом поле не освободила Русь от Золотой Орды, она имела важное значение для дальнейшего формирования государства и обретения им независимости. В этом сражении был окончательно развеян миф о непобедимости татаро-монгольского войска. Победа Дмитрия Донского также закрепила за Москвой статус центра русских земель, что способствовало дальнейшему объединению раздробленных княжеств. Всё это заложило основу для окончательной победы Руси над Золотой Ордой в 1480 году.

День победы русских полков в Куликовской битве в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» собрали несколько интересных фактов о Куликовской битве.

Точное число участников Куликовской битвы остается загадкой. Одни эксперты считают, что общая численность русских и татаро-монгольских войск составляла 5–10 тыс. человек, другие предполагают, что Мамай руководил 15–30 тыс. воинов, а Дмитрий Донской — 10–15 тыс., третьи оценивают количество участников битвы в сотни тысяч человек.

Неожиданный удар засадного полка помог русскому войску одержать верх в Куликовской битве. Такой же прием более 130 лет назад использовал против немецких рыцарей Александр Невский во время Ледового побоища.

До начала сражения Дмитрий Донской поменялся одеждой с боярином Михаилом Бреноком, чтобы лично участвовать в битве, не привлекая к себе лишнего внимания. В итоге заменивший князя боярин был убит в бою, когда ордынцы попытались лишить русское войско командующего.

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