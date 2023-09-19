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Один человек пострадал в результате стрельбы возле «Москва-Сити»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На Пресненской набережной возле комплекса «Москва-Сити» произошла стрельба. Об этом 19 сентября сообщил источник «Известий».

Накануне вечером сотрудник метрополитена на станции «Выставочная» услышал хлопки на улице и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники правопорядка обнаружили на земле семь гильз от патронов калибра 9 мм.

Также на остановке общественного транспорта был задержан мужчина 1985 года рождения. У него с собой были травматический пистолет без боеприпасов и боевой пистолет с двумя патронами. Задержанный был ранее неоднократно судим, документы на оружие у него отсутствовали.

В тот же день в близлежащую Детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского обратился мужчина 1986 года рождения со сквозным огнестрельным ранением в бедро. После оказания первой помощи его доставили в НИИ имени Склифосовского, где ему провели операцию.

По факту произошедшего проводится проверка, изъятое оружие направлено на экспертизу.

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Ранее, 16 сентября, один из посетителей парка Филатов Луг в Новой Москве применил травматический пистолет во время конфликта из-за места для пикника. Стрелявший заявил, что использовал оружие для самозащиты, так как испугался. В результате происшествия никто не пострадал.

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