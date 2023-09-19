Президент Ирана предложил посредничество в конфликте на Украине

Иран выступает против конфликта на Украине и предлагает посодействовать урегулированию ситуации через посредничество. Об этом 18 сентября сообщил президент республики Эбрахим Раиси.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы выступить посредником, чтобы добиться прекращения боевых действий между Российской Федерацией и Украиной», — приводится заявление иранского лидера в материале Newsweek, сделанное на приеме в отеле UN Plaza в Манхэттене для руководителей СМИ, который состоялся в рамках начала недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

При этом, по его словам, США играют дестабилизирующую роль, отправляя Киеву большие объемы вооружения. В связи с этим Раиси переадресовал Вашингтону вопрос о том, почему они демонстрируют рвение в поставках военной техники, а не показывают готовность содействовать прекращению боевых действий и налаживанию мира между странами.

Ранее, 31 июля, представитель МИД Исламской Республики Насер Канани Чафиа заявлял, что поддерживает любые инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине, которые назвал единственным решением этого вопроса.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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