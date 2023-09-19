В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома

В России принято первое решение по новому механизму финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счетов. Об этом «Известиям» сообщили в банке «ДОМ.РФ».

В частности, банк одобрил компании «КСТ» (участник Федерации ИЖС) возобновляемую кредитную линию в размере 20 млн рублей для строительства индивидуальных жилых домов в Казани.

«Рынок ИЖС сегодня имеет огромный потенциал — в ближайшие годы именно он станет драйвером роста жилищного строительства. Сектор динамично развивается, в том числе благодаря мерам поддержки, расширению льготных программ на частное домостроение. Пока с ипотекой в стране строится около 10% частных домов, в перспективе же каждый второй. По нашей оценке, ежегодно может выдаваться 150–200 тыс. кредитов на ИЖС. Существенный резерв роста этого направления — строительство на земельных участках граждан с привлечением подрядчиков и использованием эскроу-счетов. Пока механизм запущен в пилотном режиме, но ожидаем, что в скором времени будут приняты законодательные изменения, которые позволят расширить его применение», — сказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.

В банке уточнили, что кредитная линия открыта подрядной организации по специальной ставке — менее 6% годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства.

«Инструмент защиты средств граждан, успешно зарекомендовавший себя в сегменте многоквартирного жилья, необходимо перенести на рынок индивидуального жилищного строительства. С соответствующим поручением о создании нормативной базы также выступил президент России на Восточном экономическом форуме. Полный переход на механизм цивилизованного ИЖС позволит сделать качественный рывок в развитии частного домостроения: подрядчики смогут рассчитывать на бесперебойное финансирование, что будет способствовать росту их бизнеса благодаря привлечению дополнительных средств, а для людей нивелируется риск потерять свои деньги и столкнуться с недобросовестной компанией, так как денежные средства защищены эскроу, а все подрядные организации проходят проверку банком», — прокомментировал вице-президент по развитию государственных программ банка «ДОМ.РФ» Андрей Бахмутов.

В рамках одобренной кредитной линии на первом этапе планируется построить несколько индивидуальных домов на территории региона. По кредитной линии согласовано шесть типовых проектов, добавили в банке.

«Интерес к рынку загородной недвижимости растет. Это актуально для всех регионов России. Распространение эскроу-счетов оказывает положительное влияние и делает рынок ИЖС понятным для банков, привлекательным для девелоперов. Со временем эскроу-счета увеличат объем и спрос на частные дома, улучшат качество загородной жизни, а главное, обеспечат безопасность и надежность сделок в индивидуальном жилищном строительстве. Приятно осознавать, что первое решение по новому механизму финансирования одобрили участнику Федерации ИЖС», — отметил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.