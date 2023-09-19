Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата

Индия высылает высокопоставленного канадского дипломата. Об этом 19 сентября объявило министерство иностранных дел страны.

«Верховный комиссар Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, базирующегося в Индии. Этого дипломата попросили покинуть Индию в течение следующих пяти дней», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Перед этим МИД Индии опубликовал заявление, в котором отверг слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что правительство Индии могло быть связано с убийством лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года.

Трюдо также сообщил, что на саммите G20 обсуждал этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что любое вмешательство индийского правительства в дела Канады неприемлемо.

Лидер сикхов Хардип Сингх Ниджар, сторонник независимой родины сикхов, известной как Халистан, был застрелен 18 июня возле сикхского культурного центра в Суррее, Британская Колумбия.

18 сентября министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата в связи с произошедшим.