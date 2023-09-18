МИД Канады заявил о высылке высокопоставленного индийского дипломата

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило Associated Press.

«Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата», — передает агентство слова главы канадского МИД.

Отмечается, что премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил в парламенте о расследовании канадскими спецслужбами смерти лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара в июне 2023 года. По его словам, правительство Индии могло быть связано с убийством активиста.

Трюдо также добавил, что на прошлой неделе на саммите G20 обсуждал этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он отметил, что любое вмешательство индийского правительства в дела Канады неприемлемо.

«Если это окажется правдой, это будет серьезным нарушением нашего суверенитета и самого основного правила взаимоотношений стран друг с другом», — подчеркнула Жоли.

Лидер сикхов Хардип Сингх Ниджар, сторонник независимой родины сикхов, известной как Халистан, был застрелен 18 июня возле сикхского культурного центра в Суррее, Британская Колумбия.

Как сообщает издание The National News, ранее Нью-Дели объявил его одним из самых разыскиваемых «террористов» Индии. За его арест предлагалось денежное вознаграждение в размере более $12 тыс.