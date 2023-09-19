Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров

Правительство России подготовило постановление, по которому планируется начать блокировку сервисов выдачи виртуальных мобильных номеров. Об этом 19 сентября сообщило ТАСС.

Документ вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Согласно постановлению, в перечень угроз в сфере связи и интернета добавлен пункт о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации. Для этого используются временные виртуальные мобильные номера, не привязанные к персональным данным человека.

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что Минцифры подготовило проект концепции «Цифрового кодекса» — закона, который, по замыслу авторов, должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий. Кодекс должен унифицировать имеющуюся регуляторику в сфере IT и телекома и ввести в правовое поле новые технологии.