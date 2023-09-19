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Эрдоган рассказал о равном доверии к России и Западу

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Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 18 сентября, заявил, что доверяет России и президенту РФ Владимиру Путину не меньше, чем Западу.

«У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу», — цитирует слова Эрдогана американский телеканал PBS.

Кроме того, президент Турции не согласился с мнением интервьюера, что Путин якобы «использовал зерновую сделку как преимущество в конфликте на Украине» и что «его руководству нельзя доверять».

«Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России, а это значит, что мы солидарны. Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией», — заявил он.

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Ранее в этот день Эрдоган заявил, что Анкара удовлетворена отношениями с Вашингтоном, несмотря на возникающие время от времени препятствия. Глава Турции указал на то, что в ходе контактов с президентом США Джо Байденом удалось преодолеть препятствия, возникающие в отношениях двух стран.

Месяц назад The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что США пригрозили Турции санкциями из-за помощи России в обходе международных рестрикций. В материале отмечалось, что Вашингтон намерен был ужесточить соблюдение санкций, поскольку Анкара увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.

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