Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Мир
Министр финансов США призвала возобновить регулярные контакты с Китаем
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Происшествия
СК РФ взял на контроль дело о смерти младенца в Свердловской области
Мир
МИД Канады заявил о высылке высокопоставленного индийского дипломата
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США

0
Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анкара удовлетворена отношениями с Вашингтоном, несмотря на возникающие время от времени препятствия, отметил 18 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента страны.

«Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США», — подчеркнула пресс-служба турецкого лидера в сообщении.

Глава Турции указал на то, что в ходе контактов с президентом США Джо Байденом удалось преодолеть препятствия, возникающие в отношениях двух стран. Уточняется, что Анкара и Вашингтон решили увеличить позитивную повестку в контактах.

В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Эрдоган не уступил ни по одному из пунктов двусторонней повестки

Месяц назад The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что США пригрозили Турции санкциями из-за помощи России в обходе международных рестрикций. В материале отмечалось, что Вашингтон намерен был ужесточить соблюдение санкций, поскольку Анкара увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.

Последний 11 пакет санкций ЕС против России был введен 23 июня. Новые рестрикции во многом нацелены на борьбу с обходом уже существующих санкций.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023