Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США

Анкара удовлетворена отношениями с Вашингтоном, несмотря на возникающие время от времени препятствия, отметил 18 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его заявление опубликовано на официальном сайте президента страны.

«Эрдоган выразил удовлетворенность развитием отношений Турции с США», — подчеркнула пресс-служба турецкого лидера в сообщении.

Глава Турции указал на то, что в ходе контактов с президентом США Джо Байденом удалось преодолеть препятствия, возникающие в отношениях двух стран. Уточняется, что Анкара и Вашингтон решили увеличить позитивную повестку в контактах.

Месяц назад The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что США пригрозили Турции санкциями из-за помощи России в обходе международных рестрикций. В материале отмечалось, что Вашингтон намерен был ужесточить соблюдение санкций, поскольку Анкара увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.

Последний 11 пакет санкций ЕС против России был введен 23 июня. Новые рестрикции во многом нацелены на борьбу с обходом уже существующих санкций.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе.