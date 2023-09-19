Ученые выявили способность радоваться жизни даже в депрессии

Группа психиатров из Лондонского университета (Великобритания) изучила реакции людей с диагностированной клинической депрессией, которая характеризуется затяжным чувством печали, безнадежности и отсутствия интереса к жизни. Вместе с тем, выяснили ученые, даже такой диагноз не лишает человека способности испытывать положительные эмоции. Научная работа опубликована в издании Journal of Affective Disorders.

В ходе исследования авторы оценили результаты 1710 участников, которые отметили свое состояние по Манчестерской краткой шкале оценки качества жизни (MANSA).

Согласно полученным результатам, респонденты с клинической депрессией зачастую отвечали негативно на вопросы, относившиеся к физическому здоровью и материальному благополучию. Однако такие аспекты жизни, как отношения, семья и окружающая среда, оставляли у людей, как правило, позитивную обратную связь.

По словам психиатров, полученные результаты подтверждают гипотезу, согласно которой страдающие клинической депрессией люди способны радоваться отдельным моментам в их жизни.

Ранее, 6 сентября, эксперты по результатам лонгитюдного исследования с участием почти 40 тыс. человек выяснили, что около 10% граждан России (15 млн человек) находятся в состоянии глубокой депрессии.

Специалисты проанализировали геномные данные более 4,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. У каждого из них наличие депрессии определялось с помощью специального опросника (госпитальная шкала HADS). В результате в гене MAGI2 была найдена новая мутация (rs521851), предрасполагающая к депрессии. Оказалось, что проблемы с ментальным здоровьем встречаются у 1 из 10 клиентов (частота — 10,9%).