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Американский журналист восхитился Москвой в сравнении с городами мира

Американский журналист Хинкл заявил, что Москва красивее Нью-Йорка и Лондона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Американский журналист Джексон Хинкл восхитился красотой Москвы, сравнив столицу РФ с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом и Лондоном. Об этом он рассказал 18 сентября на своем YouTube-канале.

Журналист отметил качество обслуживания в заведениях российской столицы, а также уровень безопасности в сравнении с крупнейшими городами мира.

«Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <…> Здесь очень чисто», ― заявил Хинкл.

В особенности журналисту запомнились виды на Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного, а также парк «Зарядье». По словам Хинкла, в Америке нет ничего подобного.

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Ранее, 2 июля, Хинкл высказался о созидательной роли России на территории города Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отметил «красивые, бесплатные многоквартирные дома».

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