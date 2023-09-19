Врач назвала неочевидные симптомы болезней печени

В печени нет нервных окончаний, поэтому заболевания этого органа на начальных стадиях чаще всего протекают бессимптомно. Тем не менее есть ряд симптомов, в том числе не таких очевидных, которые могут указывать на поражение органа. О них «Известиям» 19 сентября рассказала врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова.



В первую очередь врач отметила, что проходить профилактическое обследование у гепатолога необходимо как минимум один раз в год. Это важно, поскольку, как говорилось выше, на начальных стадиях заболевания печени обычно себя никак не проявляют.

«К неочевидным признакам заболевания печени можно отнести пигментацию ладоней, появление сосудистых звездочек, кожный зуд, отеки, частые носовые кровотечения и появление синяков на коже, потерю веса или наличие ожирения, снижение аппетита, сонливость, повышенную утомляемость, тошноту, нарушение концентрации и внимания», — рассказала Ломова.



Также, по ее словам, опасными признаками являются снижение в общем анализе крови уровня тромбоцитов и гемоглобина, а также появление в общем анализе мочи уробилиногена.



«Поводами для обращения к гепатологу с целью диагностики заболеваний печени также являются пожелтение кожи и склер, увеличение печени при пальпации, горечь во рту, изменения цвета мочи и кала, общая слабость, спутанность сознания, появление отеков», — добавила врач.

К наиболее частым причинам заболеваний печени она отнесла злоупотребление алкоголем, ожирение печени и вирусные гепатиты. Кроме того, поражения печени могут быть вызваны вирусами, неконтролируемым приемом лекарств, БАДов, травяных сборов и некоторыми другими причинами.

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