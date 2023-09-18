Москвич на моноколесе наехал на женщину и сломал ей ногу
Мужчина на моноколесе наехал на ногу пешеходу на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел 16 сентября на проспекте Вернадского.
«Мужчина на моноколесе наехал на ногу женщине из Ростова. Ее пришлось госпитализировать с открытым переломом правой ноги», — уточнил собеседник.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее, 30 августа, пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что 15-летний подросток на электросамокате сбил девятилетнюю девочку в центре Москвы. Пострадавшему ребенку потребовалась медицинская помощь. Полицией определяется степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки.