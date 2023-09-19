В России девелоперы начали массово собирать деньги инвесторов

Региональные девелоперы начали массово собирать деньги на краундлендинговых платформах, куда вкладываются частные инвесторы. Об этом «Известиям» рассказали застройщики.

«Главное преимущество инвестиционной платформы для нас — оперативность решения вопроса. Мы получили необходимые средства в течение двух недель после публикации заявки, в случае с банком процесс занял бы гораздо больше времени», — рассказал финансовый директор Kalinka Group Алексей Кузнецов.

По его словам, также платформа выигрывает за счет отсутствия сложных бюрократических процедур: скорринг проводится быстрее, и количество документов в разы меньше. Процентная ставка платформы находится приблизительно на одном уровне с банковской, но другие достоинства оказываются определяющими, подчеркнул он.

«Девелоперам приходится подстраиваться под меняющиеся правила игры, такие как изменение ключевой ставки, мотивация агентов, изменение предпочтений клиентов в части качественных характеристик объектов и т.д.», — рассказал представитель специализированного застройщика «Дом-инвестиции» Темирбек Касимов.

Проектное финансирование не позволяет направлять денежные средства на развитие девелоперской компании, не связанное со строительством проекта, например для разработки программного обеспечения для управления строительством или для приобретения ликвидных активов, отметил он.

«Для этих целей компаниям требуются свободные оборотные средства, пусть и незначительные. Платформа позволяет быстро собрать необходимые средства для реализации подобных задач», — добавил Касимов.

Кроме того, в текущих реалиях у девелоперов возникает проблема с привлечением средств на подготовительных этапах до привлечения проектного финансирования: необходимо купить земельный участок, подготовить и согласовать исходно-разрешительную документацию, пройти различные экспертизы и прочее, объяснил руководитель финансового отдела ГК «Литум» Юрий Колзин.

По его словам, также необходимо подтвердить перед банком объем вложенных собственных средств в проект. До завершения этих работ банк не откроет кредитную линию. Данный кассовый разрыв, до вхождения банка в проект, закрывает платформа.

По данным платформы «ТаланИнвест», лидера в РФ по средней сумме займа, средний возраст инвесторов, которые вкладывают деньги в региональную недвижимость, составляет у женщин 46 лет, а у мужчин — 43 года. Средний возраст клиента на фондовом рынке не достигает и 40 лет.

Основными инвесторами на платформе являются жители регионов России, преимущественно Приволжского и Уральского федеральных округов, рассказали в компании.

Инвесторы рассказали, что сфера недвижимости привлекает их своей надежностью и предсказуемостью. Возможно, она не является такой высокодоходной, как другие виды инвестиций, но вложения в эту отрасль сопряжены с гораздо меньшим риском, что оказывает влияние на выбор.

В начале августа эксперты архитектурных компаний T+T Architects и MAD Architects сообщили «Известиям», что в стране резко увеличилось строительство жилья с концепцией «город в городе». Также выросли спрос и предложение на такую недвижимость.