За мошенничество под видом благотворительности предлагают лишать свободы до 15 лет или наказывать штрафом до 5 млн рублей. Такое предложение в адрес главы кабмина Михаила Мишустина направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

В документе, который имеется в распоряжении «Известий», она сообщает, что, согласно данным ЦБ РФ, за 2022 год в результате мошеннических действий граждане России лишились 14 млрд рублей.

«Это сумма стала рекордной за всю историю нашей страны. К сожалению, зачастую мошенники используют в своей деятельности образы благотворительных организаций, военных корреспондентов или участников специальной военной операции, которые вызывают доверие у значительной части россиян», — сообщает депутат в документе.

По ее словам, в последнее время участились случаи мошенничества от лица якобы участников специальной военной операции или волонтеров, которые собирают средства на помощь российским бойцам.

«Особенно активно подвергся эксплуатации со стороны мошенников проект «Народного фронта» «Все для победы». Злоумышленники использовали логотип проекта для повышения доверия людей. Сборы запускались от имени известных военных корреспондентов, указывались их якобы личные реквизиты», — отмечается в письме Яны Лантратовой Михаилу Мишустину.

В связи с этим депутат предлагает дополнить ст. 159 УК новыми составами наказания за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности. Это преступление она предлагает наказывать принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

Если деяние совершено в крупном размере, то за него предлагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет.

Если речь идет об особо крупном размере, то срок лишения свободы составит 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

«Ужесточение наказания для мошенников, которые осуществляют преступления под видом благотворительной или волонтерской деятельности, приведет к уменьшению числа данных правонарушений, а также к восстановлению социальной справедливости и росту доверия к благотворительным и волонтерским организациям», — пояснила депутат «Известиям».

Ранее, 7 сентября, начальник отдела цифровых коммуникаций и связей с общественностью Ассоциации развития финансовой грамотности Мария Румянцева рассказала, что мошенники придумали легенду обмана с потерей средств на бирже. По их технологии, чтобы «вернуть деньги», якобы необходимо внести предоплату за услуги либо ответить на вопросы так называемого инспектора Центрального банка.