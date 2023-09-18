Нижнекамск получит четыре десятка новых автобусов большой вместимости

Город Нижнекамск (Республика Татарстан) получит еще 40 автобусов для обновления городской и пригородной маршрутной сети. Об этом глава Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщил на деловом понедельнике 18 сентября.

«При поддержке республики мы уже получили 50 автобусов, которые сегодня обеспечивают перевозку наших жителей. В этом году мы продолжаем работать в этом направлении», — цитирует Муллина ИА «Татар-информ».

По словам спикера, изначально город не попал в нужную программу, но ему удалось убедить республиканское правительство и Минтранс РФ в необходимости дополнительных 40 автобусов. Также Муллин объяснил, что средства на закупку транспорта необходимо будет вернуть, поскольку это бюджетный кредит.

В 2024 году Нижнекамск намерен попасть в федеральную программу комплексного развития городского наземного электротранспорта.

18 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта. До 1 февраля 2024 года он ожидает предложений по модернизации транспорта на примере Москвы в регионах на основе инфраструктуры цифровой платформы «Тостех».