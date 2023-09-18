«Известия» показали работу экипажа танка Т-64 в зоне СВО

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Земенкин 18 сентября пообщался с экипажем танка Т-64. Военнослужащие рассказали о ведении боя и показали обстановку на позиции.

Боец с позывным Колесо отметил, что экипаж использует как прямую, так и непрямую наводку оружия. За выход военные могут уничтожить до 20 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Тут уже, так как все заминировано, приходится работать закрыто», — уточнил он.

В свою очередь, танкист с позывным Тоша добавил, что крыша танка отражает прилетевшие снаряды, поэтому в случае атак экипаж бронемашины остается жив.

«Чтобы замаскировать танк, ребята используют обычную садовую сеть или маскировочную сеть, которую они сплели из кусочков белья. Но когда потерялся чехол, можно использовать вот такой сапог от РХБЗ (Радиационная, химическая и биологическая защита. — Ред.)», — рассказал военкор.

Между тем военнослужащий с позывным Ахун указал на доброжелательное отношение сослуживцев.

«Просто домашняя обстановка, она сама по себе располагает. Немножко расслабляешься, но думаешь, как там ребята и переживаешь», — заключил он.

Ранее, 13 сентября, «Известия» показали работу танкистов РФ на лисичанском направлении. Отправляя ВСУ снаряд за снарядом, бойцы отдельного батальона «Август» разбирают опорные пункты противника, находящиеся в Белогоровке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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