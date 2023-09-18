Станцию зарядки для электрокаров открыли в Скопине Рязанской области

В городе Скопин Рязанской области открылась станция зарядки для электромобилей. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на и.о. замглавы горадминистрации по строительству и ЖКХ Владимира Пузаткина.

Станцию смонтировали в Автозаводском микрорайоне города, она уже начала работать. По словам чиновника, место установки выбрано с учетом требований, предъявляемых региональным минтрансом.

Станция имеет четыре вида подключений для быстрой зарядки авто. Сам процесс занимает 20–30 минут.

8 сентября аналитики «Автостата» сообщили, что по итогам августа 2023 года на российском рынке было реализовано 1474 новых электромобилей. Это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Самая популярная модель минувшего августа ― Zeekr 001.