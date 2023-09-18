Американист рассказал об опасениях США насчет поставок Киеву ракет ATACMS
Слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби об угрозе национальной безопасности США при эскалации конфликта на Украине могут указывать на то, что в администрации президента Джо Байдена склонны не поставлять ракеты большой дальности ATACMS Киеву. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 18 сентября высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее Кирби заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что эскалация украинского конфликта навредит национальной безопасности США. В частности, он отметил, что РФ является «крупной ядерной державой» и обладает значительной военной мощью.
«Политика администрации Байдена заключается в сдерживании конфликт на Украине в узких рамках, чтобы он не вышел за пределы территории самой Украины и приграничных регионов России и не перерос в прямое столкновение РФ и НАТО», — заявил Дудаков.
При этом он отметил, что Киев далеко не всегда следуют этой политике и пытается атаковать беспилотниками российские территории, в частности, Москву. Однако, американцы, по его словам, «в какой-то степени всё-таки заставляют их сдерживаться».
«Что касается заявлений Кирби, я думаю, что в первую очередь, их стоит расценивать в рамках дискуссии по поводу поставок Киеву ракет ATACMS, которые имеют дальность стрельбы 300–500 км. Их передача уже действительно будет означать, что конфликт выходит за рамки Украины и приграничных регионов РФ и превращается в большое столкновение. И заявление Кирби может говорить о том, что в администрации Байдена склоняются к тому, чтобы эти ракеты не поставлять», — считает Дудаков.
При этом политолог не исключил, что на фоне провала украинского контрнаступления может преобладать позиция ястребов, которые стремятся к тому, чтобы поставить Украине «всё, чтобы только хоть как-то переломить ситуацию».
15 сентября газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Байдена рассматривает возможность передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS этой осенью. По словам источника в Белом доме, итоговое решение должно быть одобрено главой государства. Американские власти рассчитывают, что поставки ATACMS усилят контрнаступление Украины.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.