Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Предприятие по производству металлоконструкций загорелось под Псковом
Мир
В Харьковской области сообщили о взрывах
Мир
Экс-агент ЦРУ заявил об эскалации конфликта на Украине из-за ввода войск США
Мир
СМИ сообщили о бойкоте тремя странами ЕС платформы по зерну из Украины
Спорт
Российский борец вольного стиля Сидаков стал трехкратным чемпионом мира
Происшествия
В Москве полиция задержала шесть человек после массовой драки у клуба
Мир
Эрдоган заявил об удовлетворенности отношениями с США
Мир
Министр финансов США призвала возобновить регулярные контакты с Китаем
Мир
В Сирии беспилотник коалиции MQ-9 опасно сблизился с Су-35 ВКС России
Происшествия
СК РФ взял на контроль дело о смерти младенца в Свердловской области
Мир
МИД Канады заявил о высылке высокопоставленного индийского дипломата
Мир
Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины
Мир
Эрдоган заявил о готовности к сотрудничеству с РФ в поставке 1 млн т зерна Африке
Спорт
«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона

0
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 18 сентября на сайте ведомства.

«По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована», — указали в ведомстве.

Помимо этого, в октября 2023 года председательство Финляндии не было готово передать России руководство в СБЕР, сорвав при этом проведение соответствующих подготовительных мероприятий.

В послании МИД РФ также сказано, что из-за сложившихся условий страна вынуждена объявить о своем выходе из СБЕР. Однако, дополнило ведомство, Россия продолжит реализацию своих национальных задач на Севере и будет сотрудничать с теми странами, которые настроены по отношению к ней конструктивно.

Послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о выходе страны направлено участникам и секретариату организации в город Киркенес (Норвегия) и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был создан в 1993 году на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в Норвегии в качестве форума регионального сотрудничества. Основной целью организации было содействие устойчивому развитию региона и реализации проектов, направленных на улучшение положения коренного населения Севера.

Если ВТО: Россия выступила за создание большого евразийского партнерства
Что подразумевает такой формат сотрудничества и как на идею отреагировали другие игроки региона

23 августа появилась информация, что депутаты Госдумы в осеннюю сессию обсудят законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), который находится в работе палаты около пяти лет. Законопроект уже получил проекты решений Совета Госдумы, правительства. Он отправлялся на доработку, был изменен и в 2019 году включен в примерную программу весенней сессии. Однако затем рассмотрение было перенесено для проведения консультаций.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023