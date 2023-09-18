Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 18 сентября на сайте ведомства.

«По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована», — указали в ведомстве.

Помимо этого, в октября 2023 года председательство Финляндии не было готово передать России руководство в СБЕР, сорвав при этом проведение соответствующих подготовительных мероприятий.

В послании МИД РФ также сказано, что из-за сложившихся условий страна вынуждена объявить о своем выходе из СБЕР. Однако, дополнило ведомство, Россия продолжит реализацию своих национальных задач на Севере и будет сотрудничать с теми странами, которые настроены по отношению к ней конструктивно.

Послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о выходе страны направлено участникам и секретариату организации в город Киркенес (Норвегия) и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был создан в 1993 году на встрече министров иностранных дел России и стран Северной Европы в Норвегии в качестве форума регионального сотрудничества. Основной целью организации было содействие устойчивому развитию региона и реализации проектов, направленных на улучшение положения коренного населения Севера.

23 августа появилась информация, что депутаты Госдумы в осеннюю сессию обсудят законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО), который находится в работе палаты около пяти лет. Законопроект уже получил проекты решений Совета Госдумы, правительства. Он отправлялся на доработку, был изменен и в 2019 году включен в примерную программу весенней сессии. Однако затем рассмотрение было перенесено для проведения консультаций.