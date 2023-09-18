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Эксперт оценил сроки поражения ВСУ при остановке поставок западного оружия

Военный эксперт Дандыкин рассказал, что без поставок Запада ВСУ выдержат две-три недели
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) без пополнения запасов в случае прекращения поставок западных вооружений смогут продержаться не более двух-трех недель. Такое мнение военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал в понедельник, 18 сентября.

«Почти всё, что у нее есть, в том числе боеприпасы, приходит из стран Запада. Так что прекращение поставок будет означать поражение, это все понимают. Именно по этой причине Украине стараются давать всё, даже опустошая собственные резервы. Конечно, Запад сделал уже много в плане наращивания производства боеприпасов, но это всё равно далеко от того, чтобы восполнить запасы, которые расходует Киев», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, Украина получает от партнеров высокотехнологичную военную технику, мины, ракеты, средства связи и наблюдения, а также продовольствие и вещевое довольствие.

«Есть мнение, что, даже если Украине будут поставлять вполовину меньше от того, что приходит сейчас, Россия возьмет под контроль новые регионы», — заключил он.

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Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве. По словам разведчика, Россия не сдастся. Буданов признал, что Украина рискует истощить свои собственные ресурсы, пишет Pravda.Ru. Вместе с тем он добавил, что склады на Западе не совсем пусты, «кто бы что ни говорил», сообщает телеканал «360».

Также 17 сентября американские СМИ заявили, что боеприпасов не хватает и в самих США. По сообщениям, в случае прямого участия США в крупном конфликте необходимое вооружение могло бы закончиться уже через несколько недель.

Ранее, 16 сентября, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил о том, что объемы военной помощи, которые запрашивает Украина, превышают производственные возможности альянса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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