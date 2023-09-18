Главы министерств подарили повлиявшие на их карьеру книги библиотеке «Сенежа»

Глава Минздрава Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова передали книги библиотеке мастерской управления «Сенеж», сообщается 18 сентября на сайте платформы «Россия — страна возможностей».

Гости, наставники и мастера по традиции передают в библиотеку те книги, которые повлияли на их профессиональное становление, отметил заместитель генерального директора платформы, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Так, Голикова передала книгу «Государственная символика современной России», Мурашко — «Медицина в искусстве. От античности до наших дней», Силуанов — «Деньги России». Попова подобрала две книги: «100 лет на страже здоровья и благополучия», а также «Зинаида Ермольева. Наука и жизнь».

Мастерская «Сенеж» — это образовательный центр платформы «Россия — страна возможностей». В ней финалисты и победители проектов данной платформы проходят дополнительное обучение.

Ранее, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж». Экскурсию для него провел ее ректор Бетин.

Кроме того, тогда же в мастерской Путин провел открытый урок «Разговор о важном». Участие в мероприятии приняли 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе. Они задали лидеру государства разные вопросы, в том числе на тему науки, промышленности.