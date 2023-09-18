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Друг Добронравова рассказал об отношениях поэта и его супруги Пахмутовой

Дирижер Клевицкий рассказал о трогательных отношениях Добронравова и Пахмутовой
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Поэт-песенник Николай Добронравов и его жена композитор, пианистка Александра Пахмутова бережно относились друг к другу. Об этом друг семьи, заместитель председателя Совета Союза композиторов России, дирижер Александр Клевицкий рассказал в понедельник, 18 сентября.

«Я никогда не слышал, чтобы они ссорились или повышали голос. Они абсолютно потрясающие, образованные, интеллигентные и порядочные люди. Николай Николаевич уважал свою жену, понимал, какой она бриллиант. Он всегда называл ее Алечкой, охранял и бережно относился. Если Николай Николаевич не ездил с супругой на концерты, он просил меня ей помогать и поддерживать. Он был ее настоящим рыцарем и защитником», — поделился Клевицкий в беседе с «Абзацем».

Он отметил, что Добронравов был выдающимся поэтом, а также прекрасным человеком.

«Мы иногда ночи просиживали, общались, не могли наговориться. У нас были совместные гастроли и концерты. Я потерял светлого, настоящего, своего большого старшего друга», — сказал дирижер.

Он добавил, что у Добронравова было две главные черты — доброта и честность.

Клевицкий также рассказал, что в Союзе композиторов намерены оказать Александре Пахмутовой любую помощь, которая ей понадобится.

Музыка слов: умер поэт-песенник Николай Добронравов
Знаменитый автор песен мог стать кинозвездой

Николай Добронравов умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 94 лет в ночь на 17 сентября, передает НСН.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Окончил Школу-студию им. В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. М. Горького, снимался в кино, затем стал писать песни.

Со своей будущей женой — известным советским композитором Александрой Пахмутовой — Добронравов познакомился в начале 1950-х. Пара поженилась в 1956 году.

Николай Добронравов написал стихи для большей части песен жены, которых более 400. Среди самых известных композиций — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», сообщает телеканал «360».

Песни Добронравова исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие.

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