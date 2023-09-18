Прощание с поэтом Николаем Добронравовым пройдет 20 сентября в Москве

Церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым состоится 20 сентября в Москве. Об этом сообщил ТАСС 18 сентября руководитель театра танца «Рандеву» Евгений Малышко.

По его словам, гражданская панихида состоится в среду, 20 сентября, в концертном зале Чайковского.

Точное время начала церемонии прощания будет объявлено позже, добавил Малышко.

О смерти лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября. Он ушел из жизни в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Среди самых известных композиций Добронравова — «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей». Песни Добронравова исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие