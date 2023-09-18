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Эксперты перечислили тормозящие домашний интернет бытовые приборы и предметы

Эксперты: аквариумы и зеркала могут глушить сигнал интернета
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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Некоторые вещи и бытовые приборы в доме могут мешать прохождению интернет-сигнала. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщается на сайте runews24.

Так, существенно снижать скорость интернета, заявленную провайдером, может работа микроволновой печи: эти приборы выпускают электромагнитное излучение на частоте около 2,4 ГГц. Примерно такое же и у роутеров, поэтому, если сигнал издается одновременно, с Wi-Fi могут быть перебои. Аналогично на сигнал могут повлиять радиоуправляемые игрушки.

Также повлиять на скорость сигнала могут беспроводные телефоны и Bluetooth-устройства — от беспроводных мышек до электрических чайников, если они находятся близко к роутеру.

Помимо этого, глушить сигнал может стена, особенно из бетона, мрамора или кирпича. В этом случае роутер лучше размещать дальше от таких стен и ближе к середине жилища. Проблемы с соединением могут возникнуть даже из-за крупной мебели, зеркал, которые с легкостью могут отражать радиоволновое излучение маршрутизатора, если тот стоит слишком близко.

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Ранее в этот день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения «большой четверке» операторов сотовой связи. В сообщении ведомства говорится, что МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в течение месяца и не допустить ограничения подобного функционала для абонентов. В случае неисполнения предупреждений ведомство может возбудить дела о нарушении законодательства, сообщает телеканал «360».

В конце августа в ФАС сообщили, что абоненты мобильных сетей все чаще обращаются с жалобами на введение операторами платы за раздачу Интернета с мобильных устройств, отмечает телеканал «Звезда».

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