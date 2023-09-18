Глава городского округа в Костромской области задержан за получение взятки

Глава округа одного из городов в Костромской области задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в понедельник, 18 сентября.

Указывается, что в 2022–2023 годах чиновник курировал исполнение муниципального контракта на строительство спортивного комплекса в Шарье. Контракт был подписан в рамках нацпроекта «Демография». Отмечается, что в этот период глава города и подрядчик договорились увеличить цену работ по строительству. Сверх этого чиновник также пообещал выделить еще определенное количество бюджетных средств. Кроме того, с подрядчик пообещал за это главе города вознаграждение в 2 млн рублей.

16 сентября при получении чиновником половины этой суммы его задержали сотрудники управления ФСБ России по региону. Мужчини предъявлено обвинение в совершении преступления по статье Уголовного кодекса (УК) РФ о получении взятки.

«СУ СКР по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа город Шарья Костромской области <...> по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший начальник управления информационных технологий Фонда пенсионного и социального страхования России по Красноярскому краю стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следователи считают, что в июне 2021 года начальник управления договорился с директором ООО «Лерком», чтобы тот помог ему в заключении госконтракта на выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети фонда на сумму более 5,3 млн рублей.