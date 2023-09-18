Россия озвучила позицию на заседании Международного суда ООН по Украине

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин 18 сентября высказал позицию России на заседании Международного суда ООН по иску Украины о нарушении конвенции о геноциде.

В своем выступлении Кузьмин опроверг утверждения Украины о том, что Россия злоупотребляет конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так как конвенция не предоставляет такого права, которым можно злоупотреблять.

«Предлог, который использует Украина для направления дел в суд, что российские представители используют геноцид, но что украинцы делают с народом Донбасса? Мы видим нынешний русофобский и неонацистский режим, пришедший к власти в Киеве, насильственное свержение конституционно избранного президента Украины в 2014 году», — заявил представитель России в суде.

Он отметил, что в 2014 году Украина начала полномасштабную войну против Донбасса, распространила негативное отношение к этническим русским, не запрещала неонацистскую пропаганду.

«Запрещают российские книги, артистов, церковь терпит нападки украинских неонацистов. Россияне, проживавшие в южных регионах страны, говорят, что неонацистский режим стал устанавливаться в 2014 году. Они стали контролировать Донбасс, даже поступление воды туда, а также еды, электричества, медицины, а также других жизненно важных вещей», — перечислил Кузьмин.

По его словам, Украина разрешила применять военную силу против своего же населения, развязав гражданскую войну. Россия при этом пыталась разрешить мирным путем гражданский конфликт на Украине.

«Президент России первый предложил разместить миротворческие подразделения в Донбассе, Украина эту инициативу проигнорировала. Россия акцентирует, что украинцы хотят мирного разрешения конфликта в Донбассе. Главы украинского правительства не слышат голоса этих людей», — заявил Кузьмин.

Он также указал на то, что подписанты Минских соглашений впоследствии говорили, что Украина никогда не предполагала соблюдать их.

Ранее, 10 июня, МИД РФ выразил разочарование решением Международного суда ООН допустить 32 страны в качестве третьих сторон к делу по иску Украины о геноциде. В ведомстве отметили, что допущенные государства занимают прокиевскую позицию, а обвинения Украины абсурдны.

27 февраля 2022 года Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге через несколько дней после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Киев потребовал привлечь Россию к ответственности «за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.