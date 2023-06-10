МИД РФ выразил разочарование решением Международного суда ООН по иску Киева о геноциде

Россия разочарована решением Международного суда ООН допустить 32 страны в качестве третьих сторон к делу по иску Украины о геноциде, сообщили в МИД РФ 10 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что допущенные государства занимают прокиевскую позицию, а обвинения Украины абсурдны.

«Все допущенные в качестве «третьих сторон» государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю. Под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде они пытаются оказать давление на суд с целью понудить высший орган международной юстиции к принятию необоснованного решения в пользу Украины, вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений», — говорится в сообщении.

Россия рассматривает это как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами.

О решении Международного суда ООН разрешить 32 странам участвовать в иске Украины против России по конвенции о геноциде стало известно накануне.

27 февраля 2022 года Украина обратилась в Международный суд ООН в Гааге через несколько дней после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Киев потребовал привлечь Россию к ответственности «за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.