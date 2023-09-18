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Дочь Гришечкина опровергла вину врачей в смерти отца

Дочь Гришечкина: вина врачей в смерти отца — это полный бред
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Дочь заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, умершего 16 сентября на 62-м году жизни, Ольга опровергла сообщения о том, что в смерти отца могут быть виновны врачи. Об этом 18 сентября она заявила «Известиям».

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация, согласно которой директор артиста Максим Миллер сообщил, что Гришечкин не получил в клинике должного медицинского ухода, что стало причиной его смерти. В частном медицинском учреждении состояние актера ухудшилось, и мужчину перевели в обычную больницу.

«Нет, это бред полный, абсолютно всё не так. Все врачи как раз до последнего боролись, делали всё, что могли. Я там регулярно была, приезжала почти каждый день, иногда через день. И врачи прекрасные, и всё абсолютно было хорошо», — отметила Ольга.

Женщина опровергла информацию о том, что артист два дня провел в частном рехабе. Она отметила, что отцу надо было просто вовремя заниматься своим здоровьем и слушать родственников.

«Да, вам правильно говорили, к сожалению, не новая как бы история, особенно в артистических кругах. Вообще сами знаете, как мужчины в России у нас лечатся: артисты, не артисты — все это делают с большой неохотой и не вовремя», — подчеркивает Гришечкина.

Дочь артиста отметила, что Миллер делает свои заявления в состоянии шока, потому что очень тяжело переживает уход Гришечкина. По ее словам, директор был очень дружен с артистом.

«Я ему уже сказала, что он зря как бы сказал то, чего не было, и вообще. Он в больницу не приезжал, потому что он не родственник, приезжала я, и с врачом общалась я. Я видела папу. Поэтому, наверное, логичнее основываться на моих словах», — подытожила Гришечкина.

Ранее в этот день стало известно, что заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в возрасте 61 года. За неделю до смерти актера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Причиной его гибели стала остановка сердца из-за нарушений в работе органа, «не совместимых с жизнью».

В этот же день актер московского Театра на Юго-Западе Антон Белов рассказал «Известиям», каким был Гришечкин. Белов отметил, что никогда не видел, чтобы его коллега грустил, а ни одна встреча, даже случайная, не проходила без анекдотов.

Артист работал в Театре на Юго-Западе с самого его основания, при этом он был талантлив везде и во всем, благодаря чему внес огромный вклад в театр и кинематограф. Гришечкин также возглавлял Волжский драматический театр. Он снялся в почти 170 картинах, большинству зрителей запомнился по роли Александра Степановича Староконя из сериала «Солдаты».

В 1994 году был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2013 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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