Установлен рекорд на рынке элитного загородного жилья в Московском регионе

Летом 2023 года в Московском регионе было заключено рекордное число сделок на рынке элитной загородной недвижимости. Об этом «Известиям» 18 сентября сообщили аналитики Villagio Realty.

Рост инфляции и ипотечных ставок, падающий курс национальной валюты и закрытые границы мотивирует людей вкладывать деньги в недвижимость с целью сохранения капитала, пояснили специалисты.

Самыми востребованными лотами у покупателей на элитном загородном рынке были участки без подряда в бюджете 50–70 млн рублей или дома под ключ стоимостью до 200–250 млн рублей, рассказали аналитики.

«Достаточно резкое падение курса рубля к основным валютам в июле–августе 2023 года, а также увеличение процентной ставки до 12,5% вызвало существенные колебания и активизацию рынка жилой недвижимости в Москве. Столь существенные изменения не могли не отразиться и на менее динамичном рынке загородной недвижимости», — рассказали в компании.

Как отмечают аналитики Villagio Realty, стоимость сотки в области продолжает демонстрировать положительную динамику со второго квартала 2023 года.

Усилия госрегуляторов по стимулированию загородного строительства и деревянного домостроения не прошли даром, отметил коммерческий директор Villagio Realty Алексей Коротких. Появление специализированных ипотечных программ и гибридного режима работы в постковидную эпоху привели к росту спроса на земельные участки и загородное строительство практически во всех классах, подчеркнул он.

Эксперты компании прогнозируют сохранение спроса до конца текущего года, считая, что для этого есть все предпосылки.

Ранее в этот день аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что за последние два года число загородных домов от строительных компаний, занимающихся точечной застройкой в Московском регионе, выросло на 25%. Как уточнили в компании, преимущества домов таких застройщиков привлекают покупателей, потому что они выглядят актуальными и удобными, а также имеют грамотные планировочные решения.

Ранее, 10 сентября, девелоперы сообщили «Известиям», что из-за роста цен на стройматериалы в последние месяцы в стране на 20–30% увеличилась себестоимость строительства коттеджей.