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Предложение загородных домов от точечных застройщиков выросло на 25%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За последние два года число загородных домов от строительных компаний, занимающихся точечной застройкой в Московском регионе, выросло на 25%, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

Как пояснили специалисты, в отличие от девелоперов элитных поселков с инфраструктурой, точечные застройщики строят только отдельные дома на продажу. Сейчас такие игроки работают во всех ценовых сегментах рынка высокобюджетных домовладений.

«Буквально за пару лет внутри элитного рынка загородных домовладений развился интересный и динамичный сегмент. Предложения точечных застройщиков регулярно обновляются, но остаются очень редкими. Преимущества их домов привлекают покупателей, так как они выглядят актуальными и удобными, имеют грамотные планировочные решения», — сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Также в компании рассказали, что предложения точечных застройщиков встречаются в разных ценовых сегментах элитного рынка. Эксперты выделяют три ниши — дома стоимостью до $3,5 млн, затем до $10–13 млн и, наконец, от $13 млн до $20–25 млн. Это дома, находящиеся, как правило, на Новорижском и Рублево-Успенском направлении загородного рынка до ЦКАД. Обычно цены на дома точечных застройщиков рыночные и принципиально не отличаются от предложений девелоперов в тех же сегменте или локации.

Строительные компании, специализирующиеся на точечной застройке, создают индивидуализированный продукт, добавили специалисты.

Частный ответ: строительство коттеджей подорожало на 30%
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Ранее, 14 августа, специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» спрогнозировали понижение стоимости квартир в концу 2023-го. По данным аналитиков, за шесть месяцев средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Московском регионе увеличилась лишь на 0,3–1,2% в зависимости от локации. Они отметили, что таким образом цены стабилизировались после снижения во второй половине 2022-го.

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