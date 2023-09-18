К звездам: опубликован список самых красивых фотоснимков космоса

Гринвичская королевская обсерватория назвала лучшие фотографии года. Жюри отметило работу Марселя Дрекслера, Ксавье Строттнера и Янны Сэйнти «Андромеда. Неожиданность» не только за эстетику, но и за научную ценность: в объектив попала невиданная прежде кислородная дуга рядом с Андромедой. Другие фотографии — в галерее «Известий».