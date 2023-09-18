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К звездам: опубликован список самых красивых фотоснимков космоса

Кто стал победителем фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Marcel Drechsler, Xavier Strottner and Yann Sainty
Гринвичская королевская обсерватория назвала лучшие фотографии года. Жюри отметило работу Марселя Дрекслера, Ксавье Строттнера и Янны Сэйнти «Андромеда. Неожиданность» не только за эстетику, но и за научную ценность: в объектив попала невиданная прежде кислородная дуга рядом с Андромедой. Другие фотографии — в галерее «Известий».
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Angel An
Лучшим небесным пейзажем признан «Большой фейерверк» Анхеля Ана
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Eduardo Schaberger Poupeau
В категории «Солнце» одержал победу Эдуардо Шабергер Пупо и его «Солнечный вопрос»
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Ethan Chappel
Лучшая фотография Луны примечательна тем, что посвящена в большей степени Марсу, — с этим согласен и Итан Чаппел, автор снимка
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Monika Deviat
Среди фотографий «Авроры» отмечена одноименная работа Моники Девиат
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Tom Williams
«Подвешен в солнечном луче» Тома Уильямса — главный снимок в категории «Планеты, кометы и астероиды»
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Vikas Chander
«Люди и космос» выиграл Викас Чандер и его «Зейла»
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Marcel Drechsler
Помимо заглавного снимка, Марсель Дрекслер одержал победу в номинации «Звезды и туманности» благодаря «Новому классу галактических туманностей вокруг звезды YY Hya» — еще одному неожиданному открытию автора
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Aaron Wilhelm
Приз лучшему новичку вручили Аарону Вильгельму за снимок «Sh2-132: Ослепленный светом»
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/Runwei Xu and Binyu Wang
«Юными победителями» признаны Ранвэй Ксю и Бинью Ванг за «Туманность Бегущей Курицы»
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Победители фотоконкурса Astronomy Photographer of the Year 2023
Фото: Astronomy Photographer of the Year 2023/John White
Джон Уайт получил специальную награду «За инновации в имидже» благодаря фотографии «Черное Эхо»
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