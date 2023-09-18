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Тектонические сдвиги

Проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович — о конце однополярного мира и смене курса РФ на международной арене
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Завершившийся на минувшей неделе во Владивостоке Восточный экономический форум проходил в крайне непростое и интересное для всей мировой политики время. Период шока и неопределенности, вызванный началом гибридной войны Запада против России в 2022 году, сменился стремительным переформатированием международной системы координат. В этом плане крайне показательными оказались саммиты БРИКС и «большой двадцатки». Оба мероприятия четко дали понять апологетам однополярности, что инициатива в глобальных делах стремительными темпами переходит к Мировому Большинству, не готовому играть в рамках неких правил, установленных либеральным заподоцентричным «порядком».

На этом фоне ВЭФ стал еще одной демонстрацией смены курса России на международной арене и переориентации ее стратегических приоритетов. Стремительное усиление экономического потенциала азиатских государств на глазах превращает их в ключевых игроков и в других сферах, в том числе, в плане решения проблем безопасности. Именно поэтому на форуме, который изначально проводился с акцентом на торгово-финансовые вопросы, огромное внимание уделялось политическим факторам, которые оказались, как показали последние события, крайне важными при формировании экономической конъюнктуры.

Ключевым моментом стал визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, неслучайно и вполне символично по времени совпавший с ВЭФ. На протяжении многих лет Запад навязывал всему мировому сообществу, включая Москву, представления о КНДР как о стране-изгое, возмутителе спокойствия в подчинившемся вышеупомянутым «правилам» динамично развивающемся азиатском регионе. Однако, как выяснилось на деле, в тот момент, когда Пхеньян начал предпринимать робкие попытки открыться миру и начать субстантивный диалог о снятии напряженности в отношениях с Сеулом, США и их союзники не были готовы к серьезной дипломатии.

Вашингтон привык существовать в условиях гегемонистского подхода к мировым проблемам и не собирался сворачивать прежние планы по смещению северокорейского режима и перманентной подготовке к интервенции в КНДР. Неудивительно, что Ким Чен Ын решил идти к выходу из изоляции через партнерство с Россией, отстаивающей истинно плюралистичный и сбалансированный подход к урегулированию кризисов, подобных корейскому. Приезд Кима в Россию стал ярко выраженным сигналом — перемены в международных отношениях идут полным ходом и носят необратимый характер. Противоречия, накапливавшиеся годами вследствие недоговороспособности и лицемерия коллективного Запада, привели к появлению четкого запроса у стран Востока и Глобального Юга на демонтаж прежней системы, заключавшейся, по сути, в попытках Вашингтона установить свой диктат в глобальных делах.

Участники Восточного экономического форума приложили немалые усилия для осмысления происходящих перемен и места России в формирующемся справедливом и инклюзивном миропорядке. Именно через здоровую дискуссию и наращивание совокупного интеллектуального потенциала политики, финансисты и эксперты Азиатско-Тихоокеанского региона смогут выработать оптимальное решение задач, стоящих сегодня перед глобальным сообществом наций.

Символично, что ВЭФ предварял неделю высокого уровня в Нью-Йорке, в ходе которой адепты отмирающего однополярного и нового мультицентричного подходов вновь столкнутся на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Можно не сомневаться, что глава МИД России Сергей Лавров, отправляющийся на американскую землю после ярких визитов в Африку, Азию и на Дальний Восток, в своем фирменном стиле противопоставит западной демагогии набор обезоруживающих аргументов, отражающих тектонические сдвиги в мировом политическом ландшафте. А дальнейшие прорывы и нестандартные дипломатические ходы, одним из которых стал прошедший саммит глав России и КНДР, окончательно вынудят США смириться с потерей инициативы и перейти наконец к конструктивному диалогу.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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