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Актер Милош Бикович сообщил о беременности жены

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Сербский и российский актер Милош Бикович сообщил, что они вместе с женой ждут ребенка. Об этом он рассказал 17 сентября в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской организацией).

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал он.

Бикович поблагодарил поклонников за добрые слова и попросил представителей СМИ не беспокоить его семью. Он пообещал рассказать подробности, когда они вместе с супругой будут готовы к этому.

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В России Бикович получил известность благодаря своими ролями в кинолентах «Холоп», который был самым кассовым фильмом постсоветского периода, «Лед», «Отель «Белград», «Духлесс-2», «Балканский рубеж», «Солнечный удар», сериалах «Отель «Элеон», «Магомаев» и др.

24 февраля 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о принятии в российское гражданство Биковича.

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