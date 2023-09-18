Как будут проходить прием и сдача металлолома с 1 октября 2023 года

С 1 октября 2023 года прием и сдача металлолома будут осуществляться по новым правилам. Теперь с физическими лицами нужно рассчитываться только в безналичной форме. Подробнее о том, как будет происходить расчет, читайте в материале «Известий».

Прием и сдача металлолома с 1 октября 2023 года: что изменится

Нововведения коснутся всех физических лиц. Новая норма устанавливает, что выплата денежных средств за сдачу любого лома — будь то старая чугунная сковородка или сложные металлоконструкции — будет происходить в безналичном виде. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с членами «Деловой России».

Деньги будут поступать клиентам на банковские карты, а история операций — сохраняться в Сети. Предполагается, что поправки, которые были внесены в закон об отходах производства и потребления (№ 304-ФЗ), позволят повысить прозрачность при приеме лома и отходов металлов, а также избавиться от «черных» игроков. Так, согласно данным ассоциации «Руслом.ком», сегодня в серой зоне расчетов за лом находятся 500 млрд рублей, почти треть финансового оборота отрасли за год. Переход на безналичный расчет позволит вывести эти средства из тени.

Кроме того, физлица будут обязаны платить налог от сдачи металлолома в размере 13%, как и на другие виды доходов.

Изначально изменения хотели ввести с 1 июля 2024 года. Однако закон доработали раньше. Из итоговой редакции также убрали переходный период, который планировалось установить раньше. В четырех новых регионах новая норма вступит в силу с 1 января 2026 года.

Прием и сдача металлолома с 1 октября 2023 года: как открыть счет

Чтобы соответствовать новым правилам, ломозаготовителям необходимо выбрать банк и подать заявку на подключение к специальной системе Центробанка для безналичного расчета с физическими лицами. Финансовое учреждение проведет проверку и откроет расчетный счет.

При этом деятельность компаний, замеченных в сомнительных операциях, заблокируют. Об этом будет предупреждать световой сигнал в системе. Так, зеленый сигнал означает, что операции разрешены, желтый — требуется дополнительный анализ, а красный — все операции под запретом.

Прием и сдача металлолома с 1 октября 2023 года: цены за 1 кг

По данным «Русмета», в начале года цена на металлический лом медленно повышалась. Такая же тенденция наблюдалась и в следующие месяцы в связи с увеличением спроса на сырье на внутреннем металлургическом рынке.

Стоимость за 1 кг сырья определяется в зависимости от типа металла, а также наличия в нем примесей и вторичного мусора в виде стружки или грязи. Например, чермет можно найти практически в любом хозяйстве, поэтому цена у него ниже. Цветмет относится к редким металлам, соответственно, и стоимость у него выше.

Цена на середину сентября в Москве за 1 кг составляет:

медь — до 630 рублей,

алюминий — до 100 рублей,

латунь — 350 рублей,

бронза — 370 рублей,

нержавейка — 50 рублей.

До октября прием металлов за наличные возможен при сумме до 120 тыс. рублей для цветных металлов и до 10 тыс. рублей — для черных. После 1 октября наличный расчет исчезнет полностью.

Прием и сдача металлолома с 1 октября 2023 года: мнение экспертов

По мнению депутата Госдумы Андрея Лугового, одного из авторов законопроекта, после введения безналичного расчета незаконный оборот отходов металлов существенно сократится, так как электронные платежи позволят быстро выявлять тех, кто сдает в пункты вторсырья провода и канализационные люки, зачастую украденные с энергообъектов.

Однако, как считают некоторые участники рынка, часть активных клиентов пунктов приема может отказаться от сдачи лома, не желая оставлять цифровые следы и платить налоги. В итоге это приведет к недостатку вторсырья и росту его стоимости.

По оценкам директора «Руслома» Виктора Ковшевного, пока отрасль адаптируется к новым условиям, сбор металлолома может упасть в среднем на 10–15% уже в октябре. В зависимости от региона на адаптацию уйдет от трех до шести месяцев, прогнозирует эксперт.

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