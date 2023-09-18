Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла руины города Иерихона в Палестине в Список объектов Всемирного наследия. Об этом 17 сентября организация сообщила в X (бывшем Twitter).

«Мы только что включили в Список объектов под охраной ЮНЕСКО Древний Иерихон (Телль-эс-Султан) в Палестине», — говорится в сообщении.

Включение состоялось на 45-й сессии ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

Иерихон считается одним из древнейших городов мира, следы обитания человека на его территории датируются 9 тысячелетием до н.э. Город и его взятие с помощью труб упоминаются в Библии.

Ранее, 5 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО покровительствует незаконному вывозу художественных ценностей с Украины и помогает «пристраивать» их на территории стран Евросоюза.

До этого, 26 июня, Служба внешней разведки России сообщила, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе c Украины христианских ценностей, хранящихся в Киево-Печерской лавре. Их хотят переместить под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».