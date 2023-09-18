Водитель упавшей со скалы под Магаданом машины выжил

В Магаданской области машина сорвалась с крутого обрыва, водитель выжил. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

В Службу спасения поступило сообщение, что возле смотровой площадки на Нюклинской косе автомобилист не справился с управлением и, сорвавшись со скалы, пролетел 200 м вниз.

Спасателям пришлось пробираться по берегу Охотского моря на квадроциклах, а затем преодолевать часть дистанции пешком.

«Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль, извлекли пострадавшего и передали сотрудникам Скорой медицинской помощи с ушибами и порезами», — сказано в сообщении ведомства.

5 апреля житель Воронежа выпал из окна 19-го этажа на припаркованный у дома автомобиль Nissan X-Trail и выжил. Его отвезли в городскую больницу с травмами средней тяжести.