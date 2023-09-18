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Элитные подразделения ВСУ в Запорожской области потребовали отвода с передовой

Рогов: элитные войска ВСУ в Запорожской области попросили вывести их с передовой
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Элитные подразделения украинских боевиков на ореховском направлении Запорожской области потребовали у командования отвода с передовой, сославшись на необходимость отдохнуть и пополнить состав бригады. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Подразделения украинских боевиков на ореховском направлении выдохлись. Доведенные до отчаяния и находясь в состоянии, близком к панике, боевики элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) «Магура» выступили с открытым обращением с требованием вывести их с позиций на передовой и отойти в тыл для отдыха и пополнения», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости»

Как уточнил общественник, бригада «Магура», несмотря на обещания дойти до Крыма, так и не прорвала первую линию обороны российских военных и теперь несет потери под Работино.

Оборонительные в порядке: ВФУ безуспешно атакуют в районе Работино
Войска России заняли высоты, и украинские боевики постоянно попадают в огневой мешок

Накануне, 17 сентября, подразделения российской группировки войск ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку штурмовой группы 47-й механизированной бригады украинских националистов в районе Работино. Кроме того, в том же районе было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 47-й механизированной бригад противника.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин, российские силы заняли высоты под Работино, из-за чего украинские боевики постоянно попадают в огневой мешок и несут значительные потери. Так, на этом направлении уже действуют стратегические резервы радикалов с Украины. Более того, одна из бригад была выведена на пополнение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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